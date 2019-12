Thierry Zintz voit en Louvain-la-Neuve un pôle idéal pour les délégations étrangères. Mais ce n'est pas tout! Le vélodrome… à Louvain-la-Neuve !

Au sein du COIB, du mouvement olympique international, de l’AMA (agence mondiale antidopage) mais aussi au cœur de l’UCL, Thierry Zintz est une personnalité aussi attachante que compétente. Et par la force des choses, il jouit d’une certaine crédibilité qui en fait un élément influent.

Infatigable travailleur, regorgeant d’idées ingénieuses, Thierry Zintz arrive généralement à ses fins, lorsqu’il s’engage dans un projet. L’homme sait s’entourer des bonnes personnes et, mieux encore, soutient des projets crédibles et dynamiques. Évoquer avec lui les prochains Jeux olympiques, c’est aussi dégager spontanément une série d’idées qui ne demandent qu’à voir le jour. Et mieux encore, des dossiers qui s’apprêtent à être proposés à qui de droit.

Et dans le lot, un projet retient particulièrement l’attention pour le Brabant wallon ! "Lorsque je pense aux Jeux olympiques et que l’on me parle de la province du Brabant wallon, je dirais que c’est très amusant car cela correspond à une chose qui me trotte dans la tête. Ce n’est un secret pour personne, il est certain qu’une infrastructure sportive comme celle du Blocry à Louvain-la-Neuve doit être, à mes yeux, mais aussi pour d’autres personnes actives dans le sport de haut niveau, un site de préparation pour les Jeux olympiques."

En effet, pour nos athlètes belges, les lieux proposent de nombreux outils de qualité pour se préparer dans les meilleures conditions. "Depuis peu, Jean-Michel Saive est sur le coup. Le Brabant wallon est voisin des Hauts-de-France. Il y a ici des choses à faire pour l’accueil. Que ce soit avec le Blocry, LLN et l’UCL ou l’Adeps, on a un lieu de préparation finale propice pour les équipes étrangères. Des efforts doivent être réalisés. La piscine doit être terminée dans les temps ! Le Brabant wallon doit être le jardin des JO de Paris en 2024. On doit être présent et jouer un rôle ! Nous avons des infrastructures de qualité, même si elles peuvent encore évoluer en qualité !"

Avec son ami Marc Francaux, c’est le nouveau défi de Thierry Zintz: le vélodrome… à Louvain-la-Neuve !

En citant Louvain-la-Neuve comme lieu idéal pour accueillir des délégations en 2024, Thierry Zintz sait où il veut aller en matière de développement pour la cité universitaire. "C’est un site idéal pour tout ce qui est sport collectif ! Nous avons aussi la piste indoor qui est neuve et bien pensée."

Un outil qui ne peut qu’attirer les convoitises et renforcer le projet que mène Thierry Zintz… "Louvain-la-Neuve, c’est aussi une hôtellerie de qualité à proximité avec les hôtels Martin’s et Ibis… Je ne parle bien entendu pas des logements Adeps… On a aussi une proximité avec Bruxelles tout en étant en pleine nature, avec une ville à taille humaine."

Mais dans les cartons de Thierry Zintz, il y a un autre gros dossier qui a fait récemment l’actualité. En effet, avec l’arrivée du siège de la fédération nationale de cyclisme à Tubize, le président Tom Van Damme a évoqué un projet de vélodrome couvert, tout comme le ministre des Sports Jean-Luc Crucke qui n’a pas hésité à parler de Tubize comme lieu pour ériger cette piste pour les cyclistes. "Personnellement, je dis, pourquoi ne pas construire le vélodrome à Louvain-la-Neuve ? L’avantage est sa position plus centrale, bien mieux accessible pour Liège ou encore Namur. Une situation plus propice donc pour la Wallonie. On aura aussi, de la sorte, une concentration des infrastructures sportives de qualité sur un même lieu."

Et pour Thierry Zintz, cet élément peut être un atout majeur ! "Avec mon ami Marc Francaux, on en relève des défis. Nous avons souhaité la piste indoor pour l’athlétisme, elle est là. Nous avons travaillé pour que la nouvelle piscine olympique qui sera érigée à côté du Dojo, à deux pas de la piste indoor. À présent, nous planchons sur la construction d’un vélodrome couvert qui pourra être très utile pour les très nombreux cyclistes de la région."

Nombreux sont les amateurs de la petite reine à penser que la localisation d’un vélodrome est plus adaptée en plein centre du Brabant wallon plutôt qu’à l’Ouest, où, pour rappel, la piste ouverte de Rebecq n’a pas été un exemple de réussite !

Rendre au sport...

À 64 ans, Thierry Zintz est issu du marathon et du triathlon. À présent, il pratique le sport 5 à 6 fois par semaine. La course à pied et le vélo, surtout avec son épouse ! C’est en 1993 qu’il entre au COIB après avoir fait l’académie olympique. "C’est Jacques Rogge qui m’a proposé de m’y présenter. François Darmon, élu président, a estimé que je devais devenir vice-président. Puis, Pierre-Olivier Beckers, avec qui j’ai été au collège, a pris la présidence alors que j’étais vice-président."

Un mandat d’administrateur et quatre en tant que vice-président, Thierry Zintz a laissé récemment sa place à Jean-Michel Saive ! Un mot d’ordre ? "Le sport nous a tellement donné, il est légitime de lui rendre !"