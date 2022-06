L’intercommunale sociale ISBW possède, depuis 2018, deux logements dans l’arrondissement de Grez-Doiceau, capable d’accueillir chacun 5 enfants dans des locaux spécifiquement aménagés à cet effet. Ces locaux sont totalement séparés de l’habitation privée qui se trouve à l’étage.Les deux habitations ont récemment été libérées, car les précédents exploitants ont changé d’orientation professionnelle.explique Cédric Leneau, directeur d’API-BW.Ces deux maisons sont situées dans le Domaine des Vallées à Grez-Doiceau. Les habitations concernées présentent 220 m2 de surface habitable et des jardins d’environ 360 m2 (dont une partie privative). On y trouve trois chambres, une salle de bain et une salle de douche, un salon salle à manger et une cuisine afin d’accueillir toute la famille de l’accueillant(e).Le loyer est d’environ 900 € par mois (près de 30 % en dessous des prix du marché). Le contrat de travail et le contrat de location sont liés afin d’assurer la pérennité du projet. L’intercommunale sociale prend en charge la gestion des accueillant(e)s sous contrat salarial et assure leur formation continue.Une belle façon de se lancer dans la profession de manière sereine et accompagnée.Pour plus d’informations, veuillez contactez Marie CAPELLE – chef de service de l’ISBW au 081/622.718 ou directement sur le site de l’intercommunale.