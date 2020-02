Il ne portait pas de puce et son propriétaire n’a donc pas pu être identifié…

Horrible ! Il n’y a pas d’autres mots pour décrire la macabre découverte faite par les autorités communales mardi soir dans la rue du Bois de Buis à Perwez.

En effet, le corps d’un poney, mort, y gisait. Une image horrible qui a rapidement choqué la population qui essaye encore de comprendre ce qu’il s’est passé. L’animal a-t-il été déposé sur place, déjà mort ? A-t-il été tué sur place ? S’est-il enfui avant de trouver malencontreusement la mort ? Toutes ces hypothèses restent ouvertes même si Jordan Godfriaux, le bourgmestre de Perwez, en réfute quelques-unes. "On ne peut pas exclure qu’il s’est enfui mais dans ce cas, je suis certain qu’on aurait été avertis par le propriétaire", note-t-il.

Pas de puce ; pas de proprio !

Et le propriétaire, justement, il risque d’être compliqué à retrouver. La raison ? S’il est obligatoire de pucer un animal, le poney retrouvé dans les bois ne l’était pas ! "Dès qu’on a fait cette découverte, nous avons fait venir un expert afin qu’il identifie la puce du poney, continue le maïeur perwézien. Il est venu sur place avec un lecteur de puce mais on ne l’a jamais trouvée. Nous avons tout fait pour tenter de retrouver le propriétaire de l’animal mais sans puce, c’est impossible, et je pense dès lors qu’on ne le retrouvera jamais."

Malgré tout, la commune n’a pas laissé cette pauvre bête où elle se trouvait et le nécessaire a été fait pour l’évacuer de la manière la plus digne possible.