Deux-trois automobilistes circulent autour des barrières Nadar installées autour du parking du centre sportif de Walhain et attendent patiemment leur tour à hauteur du préfabriqué, où deux infirmiers se relaient pour effectuer des tests salivaires. "Les gens sont contents, ça va vite", sourit Nicolas Jenard, l’un des deux testeurs.

L’ouverture du nouveau centre de dépistage s’est donc déroulée dans le calme plat ce lundi après-midi. Seule une vingtaine de personnes s’y était rendue en une heure et l’on n’en attendait pas beaucoup plus l’heure suivante ni ces mercredi et vendredi. On était donc bien loin des scènes auxquelles on a pu assister ces dernières semaines dans les centres de tests de Céroux-Mousty et de Lasne notamment, avec ces files de voitures sur plusieurs centaines de mètres.