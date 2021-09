Le 28 novembre 2020, des Nivellois qui habitent dans le quartier de la gare ont fait appel à la police après avoir vu plusieurs personnes qui s’étaient hissées sur le toit du centre sportif de l’Institut provincial des arts et métiers (IPAM) et qui, de là, lançaient des objets derrière le mur d’enceinte de la prison.

Julien V. et Léonce I ont été intercepté sur place, après avoir tenté en vain de se cacher dans les buissons. Ils ont tenté de nier l’évidence, affirmant même qu’ils avaient vu eux aussi quelqu’un, habillé comme eux, sur le toit de la salle de sport. Pas de quoi convaincre les agents, d’autant qu’un des deux suspects avait encore sur lui quelques grammes de cannabis. Et qu’ils n’étaient pas venus à Nivelles depuis Bruxelles par hasard, bien qu’ils aient prétendu ne pas connaitre l’Audi garée dans le quartier… et qui était auparavant entreposée chez Julien V !

Durant toute la période de confinement, qui empêchait les visiteurs de se rendre à la prison pour rencontrer des détenus, les « largages » de drogue depuis l’extérieur de l’établissement étaient très fréquents.

Les deux suspects étaient en possession de GSM qui ont été exploités. Les enquêteurs y ont trouvé un message tout frais, leur précisant que les heures de préau avaient changé et qu’il fallait se dépêcher. Le message avait été envoyé du GSM clandestin d’un détenu, que les policiers sont parvenus à identifier.

Il s’agissait de Kevin M, qui est venu s’expliquer devant le tribunal correctionnel. Ses deux complices étaient cités également mais ils n’ont pas fait le déplacement.

"J’étais à l’isolement à ce moment-là, et je n’avais pas accès au préau, a-t-il expliqué. J’ai accepté de jouer les intermédiaires, on m’a donné un téléphone."

Qui ? En prison règne la loi du silence et Kevin ne l’a pas trahie, ni devant les policiers, ni lors de son passage devant le tribunal. Il s’en tire avec une peine de travail de 120 heures tandis que les deux acrobates des toits sont chacun condamnés par défaut à dix mois de prison ferme et une amende de 8.000 euros.