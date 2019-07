Il y a quelques jours, nos confrères de La Libre annonçaient la tenue de la 18e édition du Cannonball run Europe, un rallye sauvage pour pilotes fortunés à travers l’Europe, dont le départ serait donné… au château du Lac à Genval.

Faut-il le préciser, les participants de cette course folle n’accordent que peu d’importance au code de la route. L’objectif, rejoindre le plus vite possible une destination européenne tenue secrète. Pendant une semaine, des Lamborghini et autres voitures de luxe vont ainsi sillonner les routes du continent à toute vitesse. Les cinquante participants ont dû débourser 5200 euros pour s’inscrire, précisent encore nos confrères de La Libre.

La plupart sont des hommes d’affaires ou des aristocrates fortunés. Le vainqueur sera celui qui aura respecté la moyenne de 100 km/h. Mais comme les itinéraires ne permettent pas de garder cette vitesse constante, les pilotes se rattrapent sur les tronçons rapides… avec des pointes de 280 km/h.

Du côté de la commune, on s’étonne de la tenue d’un tel rallye qui – faut-il encore le préciser – se fait en toute illégalité. Bien évidemment, aucune autorisation n’a été demandée ni donnée par les autorités communales et policières.