Le comité organisateur du carnaval de Genappe, jusqu’il y a quelques jours, espérait encore mettre sur pied l’événement, peut-être avec quelques aménagements, la dernière semaine avant Pâques. C’est que le cortège du Lothier clôture la saison carnavalesque en Brabant wallon et en décembre, la deuxième vague du coronavirus s’essoufflant enfin, un petit espoir était encore permis.

Mais la semaine dernière, le comité et la société de gilles ont dû se rendre à l’évidence: les incertitudes qui pèsent toujours sur l’organisation ne permettent pas de mettre sur pied ce carnaval 2021. L’événement est officiellement annulé.

"Les distanciations sociales seront sans doute toujours en vigueur, et on ne peut pas les garantir pour un carnaval où le but est justement de rassembler les gens, confirme le président du comité du carnaval, Jérome Leclercq. Un carnaval ne s’organise pas sur un mois, et nous n’avions rien engagé pour l’instant. Nous n’avions pas envie de nous retrouver comme l’an dernier, quand tout était prêt et que nous avons dû annuler 15 jours avant."

Evidemment, les responsables confessent un (gros!) pincement au coeur, l’objectif du Comité étant d’organiser chaque année un carnaval qui vaut le détour. Mais ils espèrent pouvoir mettre sur pied une autre fête, plus tard dans l’année, pour rassembler les Genappiens et soutenir les métiers forains qui sont à la peine actuellement. Et ils vont recontacter les groupes pour déjà les « bloquer » en vue du carnaval 2022.