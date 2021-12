La décision a été prise avec les présidents des sociétés de gilles, à l'unanimité, afin de préserver le folklore malgré la situation sanitaire.

Au début du mois d’octobre, alors que les sociétés de gilles devaient commencer à préparer leurs activités, la question du maintien ou non du carnaval de Nivelles avait été clairement posée. L’événement n’avait pas eu lieu en 2021 et dans une ville attachée à ses traditions, l’échevinat des fêtes n’imaginait pas une deuxième annulation. Le message se voulait dès lors résolument positif mais en quelques semaines, la quatrième vague a submergé à nouveau les services de soins intensifs et engendré un sérieux resserrement des mesures sanitaires. Au point que le carnaval prévu du 4 au 7 mars 2022 en terre aclote ne semblait plus si évident à mettre sur pied. Ne parlons pas des soumonces, qui débutent un mois auparavant…

(...)