L’annonce faite la semaine dernière par l’échevin des Fêtes a été fortement tempérée par le bourgmestre Pierre Huart lors du conseil communal.

La semaine dernière, l’échevin en charge des fêtes et du folklore, Benoit Giroul, avait annoncé sur les réseaux sociaux et dans la presse que le carnaval de Nivelles, prévu du 4 au 7 mars, aura finalement lieu à la mi-mai. Une décision prise à l’issue d’une réunion à laquelle participaient les présidents des sociétés de gilles, mais qui avait surpris les amateurs de carnaval. Et rapidement, des contestations sont apparues.

