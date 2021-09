Les projets de réaménagements de voirie et/ou des abords de voirie continuent de se suivre pour l’instant à Rixensart. Cette fois-ci, c’est au tour du carrefour formé par l’avenue Gevaert, l’avenue des Combattants, la rue de Rixensart et la rue de la Station de bénéficier d’un sacré lifting du côté de Maubroux. Les principaux aménagements imaginés concernent les coins situés entre la rue de la station et l’avenue Gevaert ainsi que celui en face, situé entre cette même avenue et l’avenue des Combattants.

"Aujourd’hui, la situation est un peu compliquée dans ce carrefour, résume Vincent Garny, l’échevin de la Mobilité. Avec des places de stationnement trop étroites, d’autres qui n’existent pas mais qui sont créées par des automobilistes dont certains qui empiètent même parfois sur les passages piétons, d’anciens îlots qui ne servent finalement plus à grand-chose, etc. Un ensemble qui crée une situation peu claire et peu sécure pour les piétons."

Dans la pratique, le dernier îlot en pavés présent dans ce carrefour sera supprimé pour laisser la place à un trottoir largement agrandi qui enveloppera l’ensemble du coin de l’avenue Gevaert et de la rue de la Station. Ce qui permettra aux piétons de récupérer un espace bien plus large, sécurisé par la pose de différents piquets. En outre, plus ou moins en lieu et place de ce futur ex-îlot, un banc public sera installé pour donner un côté plus convivial à l’endroit.





© DR

En face, le coin des avenues Gevaert et des Combattants bénéficiera d’un aménagement similaire, toujours dans l’idée de donner plus d’espace aux piétons. Pour y arriver, les quelques places de parking situées le long de l’ancienne agence Belfius (les fameuses places qui n’existent pas en réalité) seront officialisées et remontées un peu plus haut le long de la voirie, pour dégager le coin et donc améliorer la visibilité ainsi que la sécurité des usagers faibles.



Toujours en ce qui concerne les places de parking, les actuelles seront complètement redessinées. "Ces places sont beaucoup trop étroites à l’heure actuelle, poursuit l’échevin. Elles seront donc agrandies pour permettre aux automobilistes de se garer/d’en sortir plus facilement et réduire les risques de de coups/griffures suite au stationnement." Enfin, trois arceaux destinés au stationnement de 6 vélos sont également prévus dans ce projet.

Un réaménagement total qui devrait se réaliser au printemps prochain et qui selon une estimation globale ne devrait pas dépasser un budget de 20 ou 30.000 euros.