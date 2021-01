La semaine prochaine, la Province présentera son budget 2021, sachant que celui-ci reflétera le (gros) impact financier de la réforme voulue par le gouvernement wallon, et qui oblige les provinces à supporter une partie des charges des zones de secours. Ce qui a déjà obligé le collège provincial, fin 2020, a annoncé une réduction des subsides à l’associatif et une révision de ses appels à projets vers les communes. L’objectif est d’absorber le choc sans augmenter les impôts et sans sabrer dans le personnel.

L’opposition CDH, elle, déplore une méthodologie du fait accompli qui avait déjà été appliquée pour les mesures de relance annoncées par le collège cet été. Tout n’est pas mauvais, loin de là, mais pourquoi ne pas avoir cherché un consensus avec les partis de la minorité ?

"La majorité MR-PS est dans une position schizophrénique en regrettant la réforme qui touche les finances de la province alors qu’elle a été voulue par ces partis au niveau régional, affirme Olivier Vanham, un des trois conseillers provinciaux CDH. Alors chacun est venu avec ses tabous : on ne touche pas à la fiscalité pour le MR, et pas à l’emploi pour le PS. Ce sont les subsides aux associations qui trinquent. Nous, nous voulons un débat sans tabou sur les compétences provinciales."

Et le CDH de pointer le financement de l’enseignement provincial, 12 millions d’euros à l’ordinaire en 2019, 13 en 2020 et 15 millions dans le budget 2021. Plus 6 millions d’investissements à l’extraordinaire.

"On ne demande pas de fermer les écoles provinciales, explique le chef de file humaniste au conseil provincial, Benjamin Goes. Mais ne peut-on pas transmettre cette compétence à un autre pouvoir organisateur ? Cela mérite en tout cas un débat."

Et de préciser qu’il y a diverses pistes possibles : une reprise par la Fédération Wallonie-Bruxelles, la cession de certaines écoles au réseau libre, confier l’organisation de l’enseignement à un autre réseau en restant propriétaire des bâtiments, éviter les doublons pour la formation en alternance…

"En réclamant un débat sans tabou, on fait notre job", précise Olivier Vanham.