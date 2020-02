Une inauguration sans le parrain Christian Hecq mais avec beaucoup d’enthousiasme.

Dimanche après midi, un millier d’Aclots sont passés par les salles rénovées du Ciné4, le cinéma qui succède à l’Athéna et sera désormais géré par le Centre culturel. Et lundi soir, pour la toute première projection, les deux salles étaient sold out. De bon augure pour la suite, et il restait juste à inaugurer officiellement le projet, avant qu’il prenne dès ce mercredi son rythme de croisière.

Mission accomplie mardi soir, avec une réception au cours de laquelle les clés du Ciné4 ont été officiellement remises aux responsables du centre culturel. Un moment historique, avec un petit bémol puisque le parrain du Ciné4, le comédien nivellois Christian Hecq, a finalement été retenu à Paris pour des raisons professionnelles.

Ce qui n’a pas empêché les participants, mardi, de se montrer très enthousiastes.

"Nous pouvons dès aujourd’hui proposer à tout le monde, aux enfants comme aux cinéphiles avertis, l’opportunité d’aller voir des films de qualité à prix démocratique", a précisé le bourgmestre Pierre Huart. "Nous souhaitons satisfaire le public mais aussi offrir une plus-value car en plus du développement de l’image culturelle de Nivelles, j’espère que le cinéma permettra de générer des retombées économiques et touristiques."

Le bâtiment, propriété de la Province tout en étant mis à disposition de la Ville via un bail emphytéotique - le canon est de 100 euros par an - ne sera pas utilisé uniquement pour les projections de films.

"Ciné4, c’est aussi un espace de conférences", a précisé l’échevin de la Culture, Grégory Leclercq. "En journée, les salles peuvent se métamorphoser en un auditorium, tout confort, destiné à accueillir des orateurs, en complémentarité avec l’offre du Waux-Hall."

Une première conférence sur la santé et l’emploi est d’ailleurs prévue le 12 mars, en collaboration avec le Forem.

En ce qui concerne les films, en plus de la programmation "normale", trois festivals sont annoncés : Festiv’Elles le 8 mars pour la journée internationale des droits de la Femme, le Festival du film solidaire à l’automne, et le Festival Nature qui reviendra en 2021.