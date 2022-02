À la fin de l’été, le centre de testing installé à la salle Jules Ginion à Céroux-Mousty a dû fermer ses portes, suite à des plaintes de riverains lassés par le trafic et le parking sauvage. Les responsables ont mis plusieurs mois avant de trouver une nouvelle localisation pour y installer un centre de dépistage, qu’ils ont fini par monter mi-décembre au PAMexpo, à côté du centre de vaccination. Mais son existence a été de courte durée puisque, après quelques semaines seulement, le cercle de médecine et la société chargée de la logistique du centre de vaccination sont entrés en conflit, essentiellement pour des questions financières. Les médecins responsables du testing ont ainsi fermé précipitamment le centre fin janvier.

Une nouvelle fermeture qui tombait à un très mauvais moment, alors que les contaminations ne cessaient d’augmenter à cause de la vague Omicron. Il y avait encore la possibilité de se faire tester au drive-in de Lasne, au centre de testing de Villers-la-Ville ou à l’hôpital de Nivelles, mais le centre de dépistage de Céroux était le plus important du Brabant wallon avec 360 tests quotidiens en moyenne. Il permettait ainsi de soulager grandement les médecins généralistes de la région. Il s’agissait donc d’aller vite pour rouvrir cette antenne de dépistage.

C’est désormais chose faite, à peine trois semaines après le départ soudain du PAMexpo. Le centre de testing revient au n°5 de la place communale de Céroux-Mousty et rouvre dès ce vendredi. Il reste ouvert 7 jours sur 7 (dimanches et jours fériés inclus), de 13 h à 19 h. Il est accessible uniquement sur rendez-vous et avec un code CTPC.

L’association des médecins généralistes d’Ottignies-Louvain-la-Neuve, Court-Saint-Étienne et Bousval, responsable du centre de testing, se félicite de cette ouverture rapide et rappelle que "le dépistage, couplé à la vaccination, est la pierre angulaire de la lutte contre le virus du Covid-19 ".