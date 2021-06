Cela se fait un peu partout. À certains endroits, ça fonctionne, à d’autres pas du tout. On ne sait pas du tout à quoi s’attendre mais on avait envie de motiver la population à se faire vacciner." Avec Adèle Moreau, la coordinatrice du centre de vaccination de Tubize, il a été décidé d’ouvrir également la vaccination sans rendez-vous au stade Leburton les 1er et 2 juillet prochain (de 8 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 19 h).

Et même si le centre fonctionne très bien, l’objectif est de donner une petite impulsion à cette vaccination si importante pour sortir de la crise sanitaire. "Ces journées portes ouvertes, c’est surtout pour ceux qui se décident au dernier moment ou pour ceux qui n’ont pas envie de faire les démarches. Certains pourraient se motiver, je pense à un club sportif, et venir ensemble pour se faire vacciner sans devoir prendre un rendez-vous pour tout le monde."

Bien évidemment, le planning des rendez-vous continue de se remplir à Tubize, "mais ce sont deux journées qui étaient assez lights pour le moment. On ne l’aurait pas fait à ce moment, si on avait été full", sourit Adèle Moreau.

Et si du monde venait à se bousculer au portillon, les doses en réserve ne devraient pas manquer. "Nous avons 1 000 vaccins en stock pour ces deux jours, ce qui est énorme, précise la coordinatrice du centre de vaccination de Tubize. L’idée est aussi de montrer qu’on peut faire preuve de souplesse pour les personnes qui ne voudraient pas faire leur vaccin car elles ont prévu des vacances, par exemple. Et si jamais il devait y avoir trop de monde, on les aiderait sans problème à prendre rendez-vous pour le lendemain." Plus d’excuse pour ne pas se faire vacciner à Tubize.