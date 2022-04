Le centre de vaccination contre le covid du Brabant wallon, qui était installé au PAMExpo de Court-Saint-Etienne, déménage ce vendredi à Chaumont-Gistoux (312, chaussée de Huy), indique le cabinet de la ministre wallonne de la Santé, Christie Morreale. Ce centre - l'un des neuf qui restent ouverts en Wallonie - sera accessible sans rendez-vous, le vendredi et le samedi de 9h à 17h00. Le samedi matin restera toutefois réservé à la vaccination des enfants de 5 à 11 ans (doses pédiatriques avec rendez-vous préalable obligatoire).

Le centre continuera donc à fonctionner sans prise de rendez-vous, bien que celle-ci demeure possible via le numéro d'appel gratuit 0800/45.019 (au 04/229.17.20 pour le vaccin Novavax) ou via le site internet www.jemevaccine.be.

À l'heure actuelle, 79% des Wallons éligibles à recevoir la dose booster de vaccin l'ont reçue ou ont pris rendez-vous pour la recevoir.