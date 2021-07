La campagne de vaccination touche tout doucement à sa fin en Wallonie. À ce jour, 75 % des 18 ans et plus ont déjà reçu une première dose et 47 % sont totalement vaccinés. La ministre wallonne de la Santé, Christie Morreale, a d’ailleurs annoncé la fermeture progressive des centres de vaccination wallons, en fonction des deuxièmes doses programmées et du besoin restant de premières doses, entre le 15 et le 31 août.

En Brabant wallon, le centre majeur organisé au PAMexpo de Court-Saint-Étienne fermera le 7 août, annonce le coordinateur du centre suite à une réunion avec l’AViQ, l’Agence pour une vie de qualité. Cette date n’est toutefois pas encore tout à fait définitive, nous précise-t-on à l’AViQ.

(...)