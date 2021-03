Sur les quelques minutes de notre entretien, le téléphone du coordinateur du centre médical et paramédical de Court-Saint-Étienne a sonné trois fois et il a dû s’interrompre deux fois pour des personnes qui n’étaient pas convoquées pour se faire vacciner. Ces derniers jours, le centre Medicourt, à l’avenue des Combattants, est submergé d’appels et de sollicitations intempestifs auxquels il ne peut répondre.