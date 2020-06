Le collège tente, pour quatre mois, l’expérience d’une zone 30 en centre-ville

Après la pandémie et les mesures de confinement, pas mal de ville ont modifié, au moins temporairement, la manière dont elles envisageaient la mobilité. Les citoyens ont redécouvert, par la force des choses, l’intérêt du commerce local, des déplacements à pied ou encore à vélo, et les pouvoirs publics se disent qu’il y a moyen de tirer parti de ces nouvelles habitudes pour transformer la façon de vivre de ceux qui habitent dans les centres-villes.

Au Lothier aussi, cette réflexion a été menée. Lors du premier conseil communal qui s’est tenu après la mise en oeuvre des premières mesures de confinement, le collège avait annoncé qu’il voulait tenter l’expérience d’une mise en zone 30 km/h dans tout le centre-ville.

"On espère l’appliquer le plus rapidement possible et si ça fonctionne bien, on reviendra devant le conseil pour déterminer une zone de manière plus précise", avait expliqué le bourgmestre Gérard Couronné.

De fait, à la fin de la semaine dernière, des panneaux ont été placés pour une application de cette zone 30 km/h à partir du 22 juin, pour quatre mois dans un premier temps. Sont notamment concernées une partie de la rue Berger, la rue Château du Lothier, la plaine communale, la rue des Crawannes, une partie de la rue de Ways, l’Espace 2000, la rue de Charleroi et la rue de Bruxelles ainsi que la plaine communale.

Une évaluation sera faite à la fin de la période d’essai.