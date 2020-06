L'auteur était sur le point d'être maîtrisé vers 16h30.

Un habitant du centre-ville de Wavre, déjà connu des services de police, a été interpellé ce samedi vers 16 heures. Le Wavrien déambulait sur les toits d'habitations de la rue Haute, endommageant au passage des fenêtres de toit. Il lançait des pierres et divers projectiles sur les passants et sur des véhicules. La police et les pompiers, munis d'une auto échelle, ont été déployés sur place et ont procédé au bouclage du centre-ville.

L'auteur a été retrouvé dans une cave, avec l'aide d'un chien pisteur. La police wavrienne avait sollicité un renfort des unités spéciales mais a finalement annulé l'appel, l'homme étant sur le point d'être maîtrisé sur le coup de 16h30. Il n'y a pas eu de blessés mais bien des dégâts matériels.

Il y a une quinzaine de jours, le Wavrien, psychologiquement instable, avait déjà endommagé une caméra de vidéosurveillance dans le centre-ville, à l'aide d'une échelle.