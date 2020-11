Le centre neurologique William Lennox a aménagé une unité pour accueillir 15 patients.

Trois patients sont déjà arrivés mardi, trois autres doivent arriver aujourd’hui et d’autres encore dans les prochains jours. Au total, quinze patients atteints du coronavirus seront transférés des hôpitaux de la région vers une unité spécialement aménagée au sein du centre neurologique William Lennox, à Ottignies. Ceci afin de soulager les hôpitaux généraux confrontés à une saturation croissante de leurs unités Covid.

“En mars déjà, nous avions été interpellés par la clinique Saint-Pierre et par le gouverneur du Brabant wallon pour aider car il y avait un risque de saturation, explique la directrice médicale du centre William Lennox, Anne Frédérick. On était prêt pour accueillir des patients lors de la première vague mais ça ne s’était pas concrétisé, par manque d’accord administratif et parce que les hôpitaux ont su faire face. Mais il y a un mois, lorsque des collègues de Saint-Pierre m’ont décrit leur situation très compliquée, j’ai répété que nous étions prêts à les aider, moyennant un délai d’une semaine.”