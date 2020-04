L’opération de solidarité, initiée il y a 27 ans, n’aura pas lieu à cause du coronavirus.

Véritable tradition depuis 27 ans dans l’est du Brabant wallon, la vente de tulipes par le Lions Club de Jodoigne au rond-point "de Glimes", à Incourt, n’aura pas lieu cette année. Vu les mesures de confinement et l’interdiction de rassemblement en vigueur, les organisateurs ont décidé d’annuler cette vente caritative dont les bénéfices sont reversés à des associations. La parcelle réservée aux 100 000 tulipes a été retournée ce week-end, "la mort dans l’âme".

" On a tous versé une petite larme, c’est un moment important pour nous tous et on profite habituellement de cette opération pour retisser du lien social dans la région ", confirme le président du Lions Club de Jodoigne, Bernard Labarre.

Ce n’est pourtant pas faute d’avoir réfléchi à d’autres solutions mais, vu les circonstances, les membres ont dû se résigner à abandonner leur opération. " Il fallait une autorisation communale et régionale pour la vente sur la voie publique, on savait qu’on ne l’aurait pas obtenue, poursuit le président. On a pensé à une vente où les gens découpent eux-mêmes les tulipes, comme on peut le voir ailleurs, mais on n’a pas non plus pris le risque de laisser les gens y aller. On ne se voyait pas encourager les gens à sortir de chez eux, alors qu’on leur demande de rester confinés. "

La vente de tulipes permet d’atteindre les quelque 30 000 euros. Ceux-ci sont destinés aux logements d’urgence "Le Relais", à l’ASBL Notre Maison et à l’opération Christmas at home dans les homes de la région. " Nous mettrons tout en œuvre afin que les projets structurels que nous soutenons chaque année ne pâtissent pas de cette décision", assurent les membres.