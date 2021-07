Le Chastrois Jérôme Thiry a été défié pendant 24 heures sans s’arrêter les escaliers de la tour Reyers à Bruxelles de jeudi à vendredi matin. Le pompier de 42 ans a réussi à monter 107 fois jusqu’au sommet de la tour de télécommunication de la RTBF et de la VRT. Un effort intense que Jérôme a terminé ce vendredi matin. Il ne cache pas la fatigue ressentie à la fin du défi. "La fatigue s’installe petit à petit, c’est vrai qu’il y a environ 80 mètres de dénivelé", explique-t-il.

Sur place, des équipes de l’action Viva For Life, qui vient en aide aux enfants qui vivent dans la précarité, sont venues le soutenir, ainsi que sa famille. "Des collègues et des amis sont venus participer et monter les marches avec moi", ajoute le sportif.

La collecte de dons au profit de l’association est d’ailleurs toujours en cours pendant huit jours. "Pour l’instant, on est à un peu plus de 1 200 euros, c’est moins que d’habitude mais il reste encore un peu de temps ", ajoute Jérôme Thiry. Ce dernier confie avoir particulièrement aimé réaliser ce défi grâce au panorama extérieur accessible tout en haut de la tour Reyers. "C’était très confortable par rapport aux 24 heures précédentes à la tour des Finances, l’air libre rafraîchit et la vue est magnifique", explique-t-il. Cela permettait aussi à la tour d’être ventilée.

Lors de son précédent défi, Jérôme avait gravi les quelque 600 marches des 34 étages de la tour. Il avait réussi à réaliser 95 montées durant 24 h, ce qui fait environ 57 000marches. Il avait également récolté plus de 2 500euros pour l’action.

Cette fois, le défi devait initialement prendre fin à 8 h du matin mais au terme de 24 h de sport, Jérôme est allé donner cours à ses élèves. "J’appréhendais pas mal mais ça a été."

À présent, le sportif va pouvoir profiter de ses vacances pour soulager ses courbatures et réfléchir au prochain défi qu’il souhaite relever.

Pour participer à la cagnotte de Jérôme Thiry et récolter des dons pour l’opération Viva For Life, il est encore possible de se rendre sur agir.vivaforlife.be.