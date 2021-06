Jérôme Thiry devient célèbre pour ses défis sportifs pour l’action Viva for Life, qui vient en aide aux enfants qui vivent dans la précarité.

Cette fois, le Chastrois va monter les marches de la tour Reyers le plus de fois possible en 24 heures, le 8 juillet à partir de 8 h. "Le principe, c’est que je monte les tours par les escaliers et que je redescende par l’ascenseur le plus de fois possible", explique Jérôme. Le pompier de profession a pris contact avec des équipes de la RTBF pour organiser ce nouveau défi, cette fois dans une tour technique de 70 mètres. "Certaines personnes viendront me voir pour m’accompagner ou me tenir compagnie. C’est plus agréable pour tenir autant de temps, en plus mes enfants peuvent aussi venir, donc c’est vraiment sympa", ajoute-t-il.

"En juillet aussi, ce qui va être sympa c’est que les équipes techniques vont ouvrir la coupole pour que la tour soit ventilée, et on aura accès au plateau supérieur avec un beau panorama sur Bruxelles", explique le sportif.

Son dernier défi pour Viva for Life remonte à début 2020, avant la crise du Covid, quand il a monté les escaliers de la Tour des Finances de Rogier, située près du Botanique, à Bruxelles. Pendant 24 heures, Jérôme a gravi les quelque 600 marches des 34 étages de la tour. Il a réussi à réaliser 95 montées durant 24 h, ce qui fait environ 57 000 marches. Le Chastrois avait pu récolter plus de 2 000 euros pour l’action Viva for Life.

"Pour l’anecdote, quand je faisais la Tour des Finances, j’avais été assez étonné de certaines démarches d’amis et collègues qui étaient venus en pleine nuit pour m’accompagner et faire leur sport avec moi ; ça a été une belle expérience."

Une cagnotte est en ligne encore 30 jours sur agir.vivaforlife.be pour que Jérôme puisse collecter des dons pour Viva for Life.