Parking sauvage, insécurité routière, difficile cohabitation entre usagers et menaces sur la faune et la flore... La situation est tendue.

Ah, le domaine Solvay. Son parc, son château, ses étangs, son bois qui se mêle à la forêt de Soignes, mais aussi le Musée Folon et sa brasserie. 227 hectares de rêverie et d’évasion au cœur de La Hulpe. Mais l’idée de quiétude et de tranquillité que l’on s’en fait paraît bien loin aujourd’hui. Avec le confinement, le domaine régional sature. Et le week-end, on se croirait désormais dans un parc bruxellois ou dans les Fagnes.

Puisque le site est accessible gratuitement, il n’est pas possible de calculer les entrées sur base des tickets vendus. Des comptages sont toutefois réalisés et les chiffres sont éloquents. Alors que le parc avait accueilli entre 400 et 450 000 visiteurs en 2019, ce nombre a grimpé à 600/650 000 l’an dernier, soit une hausse d’environ 50 %. Cette tendance se poursuit en 2021, probablement suite à l’interdiction des voyages non essentiels. Durant la vague de froid, la semaine du 8 février, ils sont 20 000 à avoir fait le déplacement pour admirer le domaine enneigé. La moitié, rien que durant le week-end de la Saint-Valentin. Des chiffres “gigantesques”, pour reprendre l’adjectif du directeur du site, quand on sait qu’un “gros” dimanche, ce sont 4 500 personnes et un “gros” samedi, 3 000.

