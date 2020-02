Le chef de la zone de police se réjouit de l’action de la DAB en terre aclote.

Il y a quelques années, lorsqu’il était question des effectifs de la zone de police Nivelles-Genappe et du nombre d’heures que les policiers peuvent effectivement passer sur le terrain compte tenu des multiples tâches qu’ils doivent aussi remplir, un problème récurrent revenait systématiquement : celui du transfert des détenus et de la sécurisation du palais de justice.

C’est que Nivelles, avec sur son territoire une prison et un palais de justice, devait affecter plusieurs hommes chaque jour au transfert des détenus de la prison vers le palais de justice aclot ou d’autres palais ailleurs dans le pays. Et la police locale devait également assurer la sécurité lors des audiences quotidiennes, où ne comparaissent pas que des enfants de chœur…

Différents systèmes ont été mis sur pied pour tenter de remédier au problème et finalement, depuis l’an dernier, la police fédérale comprend une nouvelle entité, la Direction de la sécurisation (DAB), dont les hommes sont spécifiquement affectés à ce type de tâche ainsi qu’à la sécurisation de bâtiments sensibles.

"Pratiquement plus de transferts à assurer"

Au conseil de police de cette semaine, Laurie Semaille (MR) a interrogé le chef de corps pour avoir un premier bilan de l’action du DAB à Nivelles, et des répercussions sur le fonctionnement de la zone de police.

Pour le commissaire divisionnaire Pascal Neyman, la zone de police est incontestablement bénéficiaire du nouveau système, qui fonctionne avec satisfaction.