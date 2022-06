Le jeune et talentueux chef de compte aussi déménager "L'Amandier."

Avant c’était Chez Thérèse de la Saladelle, une adresse sans prétention bien connue des Rixensartois. Dans une quinzaine de jours, ce sera Le Cyprès. Martin Volkaerts, le chef de L’Amandier, maison de bouche bien connue de Genval, a décidé d’y installer sa deuxième enseigne : "Lorsque j’ai appris que la patronne prenait sa retraite et que c’était à remettre, j’ai saisi l’occasion, explique Martin Volkaerts. Je connaissais l’endroit, j’étais déjà venu y manger, et le cadre m’avait séduit. Cette maison offre un cadre chaleureux, avec une cuisine bien centrée, et un jardin magnifique. Ce fut un coup de cœur pour moi. J’ai bondi sur l’occasion."