Le tribunal correctionnel du Brabant wallon a condamné mardi plusieurs individus qui étaient poursuivis dans un dossier qui concerne une série de vols commis de nuit, en 2020, dans des remorques de camions stationnés sur les aires d'autoroute d'Orival (Nivelles), sur l'autoroute E19, et Bierges (Wavre), sur la E411. Deux prévenus ont été acquittés. Zakariae D., un habitant d'Ixelles âgé de 39 ans, est condamné à quarante mois de prison ferme et son arrestation immédiate a été ordonnée. Son complice Anouar E., 37 ans, d'Anderlecht, écope de 40 mois de prison également mais avec un sursis pour la moitié de cette peine. Mohammed B., 39 ans, de Vilvorde, est condamné à deux de prison et Youssef E., 44 ans, de Koelkelberg, à un an de prison par défaut.

L'enquête démarre dans la nuit du 2 au 3 juin 2020, à la suite de vols commis sur l'aire d'Orival dans un camion Décathlon. La police se rend sur place et prend en chasse une camionnette dont les plaques d'immatriculation polonaises étaient contrefaites. Lors de la course-poursuite, deux véhicules de police sont volontairement percutés par la camionnette en fuite qui sera finalement interceptée et immobilisée.

Anouar E. était le conducteur, Zakariae D. le passager, et les enquêteurs ont pu faire le lien entre ces faits et d'autres vols dans des camions commis en mai 2020 à Nivelles et Wavre.

Mohammed B. avait commandité l'expédition, fourni la camionnette aux voleurs, et donné des conseils pour éviter que ceux-ci soient repérés. Zakariae D. louait dans les sous-sols du complexe Mettewie à Molenbeek un box de garage dans lequel le butin était entreposé, en attendant d'être écoulé par Mohammed B., selon un coprévenu. Après l'interpellation d'une partie de la bande, Youssef E. avait été chargé de vider ce box mais la police l'y avait précédé.

Dans le jugement rendu mardi, le tribunal correctionnel souligne notamment la gravité des faits, leur répétition, et l'organisation mise en place par les prévenus pour qui ces vols constituaient un véritable mode de vie. Certains étaient en récidive et la justice a estimé que les peines de travail ou de probation autonome plaidées par les avocats de la défense risquaient de banaliser les faits commis.