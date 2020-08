Les cinéphiles de Rixensart et des environs vont avoir le sourire. Car après une première fermeture temporaire, le Ciné Centre de Rixensart rouvre ses portes ce mercredi (19 août). Une “joie immense” pour les équipes d’Alexandre Kasim après une période très compliquée, marquée par le lockdown initial et une réouverture le 1er juillet… qui a débouché sur une fermeture temporaire trois semaines plus tard.

“Pendant les semaines de juillet la fréquentation a été extrêmement mauvaise, explique Alexandre Kasim, le gérant du Ciné Centre. On a rouvert le 1er juillet et la semaine suivante, le port du masque à l’intérieur de la salle devenait obligatoire. Ensuite, la météo, le manque de nouveaux films, les vacances et les craintes – légitimes – des gens n’ont rien arrangé. C’était dur, trop dur, alors on a préféré refermer en attendant de meilleures conditions”.

Des conditions, qui du côté des masques ne changeront pas. “Je ne me fais pas d’illusion. Pour la réouverture, le port du masque sera toujours obligatoire. On espère seulement que la mesure puisse prendre fin sans trop tarder parce qu’elle est nettement contre-productive, même auprès de nos habitués. Par contre, traditionnellement après le 15 août, les gens reviennent de vacances, ce qui correspond à une meilleure période pour nous. On espère donc que la sauce reprendra.”

© G.VBG



Pour vous convaincre de (re) franchir les portes de ses cinémas (voir ci-contre), Alexandre Kasim ne change pas sa formule, même au niveau des tarifs. “À Rixensart, comme à l’Étoile (Jodoigne) ou au Stockel (Woluwe-Saint-Pierre), les gens bénéficient d’une salle authentique qui offre un décorum, une âme et une ambiance spécifique qui s’opposent aux grands complexes banalisés. C’est le plus qu’on apporte à l’expérience cinéma. Et puis côté prix, malgré tout ce qui vient de se passer, on reste à 6€ l’entrée à Rixensart et Jodoigne et 7€ au Stockel.”

Pour d’éventuels événements, il faudra par contre encore un peu patienter. “Le Festival du Cinéma ne se fera pas cette année, une première depuis 1992. Et pour des séances axées anciens films, je préfère attendre que les choses se normalisent, ou faire une séance qui ait du sens par rapport à un anniversaire. Histoire de ne pas gâcher son potentiel. Mais ce genre d’événements viendront à coup sûr”, conclut le gérant.

En attendant, c’est avec une joie non dissimulée qu’Alexandre et toute son équipe vous donnent rendez-vous ce mercredi au Ciné Centre !

Les cinémas l’Étoile (Jodoigne) et le Stockel (Woluwe-Saint-Pierre) rouvrent respectivement le 26 et le 22 juillet

Comme une bonne nouvelle n’arrive jamais seule, la réouverture du Ciné Centre n’est pas la seule au programme d’Alexandre Kasim et de ses équipes. Pour le cinéma l’Étoile de Jodoigne, la date de réouverture a été fixée au mercredi 26 août (la semaine prochaine). Une excellente nouvelle accueillie chaleureusement par de nombreux fidèles du cinéma. Et puis, signalons aussi que même s’il n’est pas dans le Brabant wallon, mais à Woluwe-Saint-Pierre, les grands travaux de rénovation du cinéma Le Stockel sont terminés. Avec une grande réouverture prévue le samedi 22 août. “C’est le dernier cinéma de quartier des 19 communes bruxelloises et on a réussi un vrai tour de force en le rénovant de fond en comble, se réjouit Alexandre Kasim, le gérant. Un mélange subtil entre l’authenticité d’un cinéma rétro et bonne touche de modernité.”

En espérant que le temps soit un peu moins à la canicule !