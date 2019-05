Qui se souvient encore du circuit de Nivelles-Baulers, dans la banlieue sud de Bruxelles et construit le long de l’avenue de l’Europe au sommet d’une côte au milieu de larges prairies ? Aujourd’hui, ces terrains sont occupés par le zoning industriel de Nivelles-Nord, et seule la route de liaison entre les bâtiments et les divers bureaux d’affaires suit encore les courbes historiques en ressemblant curieusement au tracé de l’ancien circuit de Formule Un.(...)