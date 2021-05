Le Citizen Concept, c’est le nouveau projet de Raphaël et Romain Guillitte. Ils ont déjà trois établissements à Wavre : le restaurant Citizen Kane, le bar Caligari et le snack Vertigo. Ils sont à présent au cœur du projet du Citizen Kane situé à Louvain-la-Neuve, un pari pourtant risqué en pleine crise sanitaire. Mais Raphaël et Romain Guillitte continuent d’y croire. " L’Horeca est un secteur essentiel, à la fois fédérateur et rassembleur. Nous avons un projet dans lesquels nous souhaitons continuer à mettre l’humain au centre. Toutes les portes se sont fermées mais notre banquier nous a soutenus, contre vents et marées. Nous voulons investir dans un établissement à Louvain-la-Neuve, en face de la Ferme du Biereau, à la place du Loungeatude, et y fonder un nouveau lieu de partage dédié à la convivialité ", expliquent les frères.

Ce deuxième établissement baptisé Citizen Kane permettra de créer 30 à 40 emplois et de faire revivre ces acteurs de l’Horeca. " Depuis la création du Citizen Concept en 2014, nous avons œuvré pour que nos établissements soient accessibles à tous, pour tous les budgets et à tout moment. Nous sommes à l’écoute de nos clients et nous nous adaptons sans cesse afin de leur offrir un service de qualité, en toute transparence et au prix juste ", ajoutent-ils.

© D.R.

Pour ce projet, les frères ont besoin des entreprises locales. Ils souhaitent éditer un magazine trimestriel pour faire connaître le deuxième Citizen Kane. Selon eux, ils toucheront plus de 35 000 personnes dans le Brabant wallon. " Nous allons également mettre les artisans, les producteurs locaux et artistes belges en lumière à travers les différentes activités du Citizen Concept ", expliquent-ils.

Les deux frères Guillitte et leurs équipes travaillent d’arrache-pied sur l’ouverture du nouveau Citizen Kane Louvain-la-Neuve et de la Citizen Gazette. " Nous sommes solidaires avec tous les acteurs du secteur. Au lieu de nous laisser abattre, nous allons nous battre deux fois plus, avec force et conviction ", ajoutent-ils.

Alors que le snack Vertigo est resté ouvert pendant la crise grâce à la vente à emporter, la terrasse du restaurant Citizen Kane et le bar Caligari à Wavre rouvrent le 8 mai selon les règles en vigueur. L’ouverture du Citizen Kane de Louvain-la-Neuve est prévue début juin 2021.