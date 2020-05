Mathieu Nayis ouvre un barber shop au complexe "Artist’s Studio".

La famille Hazard, Dries Mertens, Jan Vertonghen, Toby Alderweireld ou encore Michy Bats-huayi sont quelques-uns des clients fidèles de Mathieu Nayis. D’ailleurs, il n’est pas rare que certains Diables prennent l’avion le temps d’un week-end pour se faire coiffer chez lui. Mais le coiffeur officiel des Diables Rouges reçoit régulièrement d’autres joueurs de football de l’Europe entière ainsi que des personnalités telles que Jean-Claude Vandamme ou le rappeur Hamza.

© D.R.



Après l’ouverture de 2 barbershops, dont un à Braine-l’Alleud, le coiffeur continue sur sa lancée et a inauguré lundi son premier barbershop à Wavre au sein du complexe "The Artist’s Studio", situé le long de la chaussée de Louvain. Cette galerie de 500m2 abrite des tatoueurs de renommée mondiale, une salle de fit-ness, une infinity room. "J’ai voulu proposer un salon familial, explique le gérant. C’est moins conventionnel que dans mes autres salons. J’ai fait installer une télé et une Playstation. Je veux que les clients y passent du bon temps."