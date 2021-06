La décision est enfin tombée : le collège communal de Beauvechain recale le dossier dit "Boiron", c'est-à-dire le projet de transfert des bureaux de la société Boiron, leader de l'homéopathie, d'Evere vers le centre de Beauvechain. Un projet qui vise la construction de bâtiments comportant une pharmacie avec locaux préparatoires, des bureaux administratifs et un dépôt de stockage.

Dans un courrier adressé aux habitants de la commune, le collège communal explique que la reconnaissance du site visé, le long de la rue du Village, comme site de grand intérêt biologique (SGIB) est l'élément qui a motivé sa décision. Si toutes les instances consultées ont émis des avis favorables - la Province du Brabant wallon, la cellule GISER (risques d'inondation), de la zone de secours, de la SWDE et la Commission consultative communale d'Aménagement du territoire et de la Mobilité - ce n'est pas le cas de la fonctionnaire déléguée. Celle-ci estime en effet que les SGIB sont indispensables à l’organisation de l’ossature du réseau écologique et que, dès lors, tout projet d’urbanisation est incompatible avec la destination et la vocation de ces SGIB.

"Cet avis était indicatif de telle sorte que le collège était en droit de s’en écarter, précise le collège dans son communiqué. En l’espèce, le collège ne saurait rejoindre l’appréciation de la fonctionnaire déléguée dès lors que celle-ci revient à interdire définitivement toute urbanisation dans le périmètre d’un SGIB, ce qui est contraire au Code du développement territorial et hautement préjudiciable pour les citoyens propriétaires de parcelles au sein de ces zones."

Le collège a donc sollicité l'avis en urgence du Département Nature et Forêt (DNF) afin de connaître l'impact du projet, tenant compte tant de l’étude spécifique réalisée par le bureau spécialisé que de la reconnaissance récente de la zone en SGIB et de ses constats et prescriptions pour la zone considérée. Malgré une récente réponse de la ministre de l'Environnement Céline Tellier à une question parlementaire dans laquelle elle indique qu'il reste possible d'urbaniser des parcelles dans des zones reconnues comme SGIB, le collège a préféré recaler le projet, n'ayant pas pu obtenir de réponse du DNF dans les temps. "Il a ainsi appliqué le principe de précaution afin d’éviter tout risque d’atteinte à la biodiversité et a estimé préférable de refuser la demande de permis d’urbanisme", conclut le collège dans son communiqué.