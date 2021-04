Suite, et pas encore fin, de la saga du projet d’Engie qui envisage l’installation de deux éoliennes à Rebecq, chemin du Stoquois. Après la fin de l’enquête publique où plus de 900 observations ont été déposées par les habitants de Rebecq, Tubize, Braine-le-Comte, Enghien et Silly “dont moins d’un pourcent était positive au projet”, précise Patricia Venturelli, la bourgmestre de Rebecq, c’était justement au tour de la majorité en place au sein de l’entité de se prononcer.