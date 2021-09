Le 15 juillet, le bâtiment passif abritant la section fondamentale du collège Saint-Étienne, à Court-Saint-Étienne, était fortement touché par les inondations : "Tout le niveau -1 qu’occupe la section maternelle était sous plus d’1,50 mètre d’eau. Nous avons tout perdu : le mobilier, le matériel, les jeux, les jouets… Et les travaux des enseignants ont disparu avec ces inondations", explique Cécile Rétif, directrice de la section fondamentale.

Les équipements étaient également détruits : "La ventilation double flux, les chaudières, l’alarme, la machinerie, les installations électriques ont également été touchées par les inondations. Les dalles de la cour de récréation en Derbigum ont pris l’eau. Il n’était donc plus possible non plus d’occuper la section primaire, sans un minimum de réparations." Une catastrophe. Les dégâts ont été estimés à plus de 550 000 €.

© Michel Demeester

La désolation était manifeste : "C’était dur pour tout le monde mais dès le 16 juillet, j’ai voulu que l’on soit prêts pour la rentrée du 1er septembre. On y est arrivé. Le samedi 17 juillet, nous avions plus de 80 personnes pour nous aider à dégager les locaux pour pouvoir les remettre en état. Le lendemain, un expert passait pour évaluer les dégâts et nous indiquer que les locaux ne pouvaient plus être occupés".

Il ne s’est ensuite pas passé un jour sans qu’une action soit menée dans le but de pouvoir faire rentrer les élèves le 1er septembre: "

Les maternelles en pavillons modulaires

La section primaire a pu regagner l’étage. Le niveau -1 de la section maternelle est toujours inaccessible : "Elle sera hébergée dans deux pavillons modulaires de chacun 120 mètres carrés installés dans la cour du secondaire où nous avons aménagé la cour des maternelles. En maternelle, nous travaillons en soleil de compétences, en classes flexibles. Cela permet de faire voyager les élèves d’une classe à l’autre pour adapter l’enseignement à leurs compétences. Cela demande plus d’espace."

Michel Demeester