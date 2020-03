La grande surface n'était même pas encore ouverte que les clients faisaient déjà la queue.

A cause de la rumeur de confinement total qui circule de plus en plus sur la toile et ses réseaux sociaux, le personnel des grandes surfaces s'attend à une nouvelle journée très chargée. C'est le cas notamment au Colruyt de Wavre où les files sont conséquentes, depuis bien avant l'ouverture.

A 8h20 ce mardi matin, alors que le magasin n'avait pas encore ouvert ses portes, il y avait une longue file de clients, presque tous munie de leur caddie.

© D.R.

Un quart d'heure plus tard, le Colruyt avait bien ouvert ses portes. Mais la file ne désemplissait pas. Le magasin était déjà très rempli et la file sur le parking se prolongeait.

© D.R.



Une rude journée attend tout le personnel de la grande surface.