Prévu à la fin des vacances de Pâques et finalement reporté à la prochaine rentrée scolaire, l’essai consistant à mettre la rue de la Vallée Bailly et la rue de la Légère Eau en sens unique durant les heures de rentrée et de sortie des écoles ne fait pas que des heureux. Pour rappel, la commune prévoit de mettre en place une signalisation dynamique permettant l’instauration de ce sens unique aux heures sensibles, mais de laisser la circulation passer dans les deux sens en temps normal.

(...)