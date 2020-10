La nouvelle présidente de l’Association des commerçants de Wavre croit encore dans le commerce de proximité.

Il y a près de 40 ans que Bernadette Pierre a repris le Jeu de Dames, la célèbre mercerie dans la rue du Pont du Christ à Wavre. Et aujourd’hui, elle (re)devient présidente de l’Association des commerçants de Wavre (ACW), un poste qu’elle avait occupé il y a une quinzaine d’années. À 70 ans, la Wavrienne n’a toujours pas l’intention de raccrocher, malgré les vaines tentatives de son mari.

Les mauvaises langues diront qu’il aurait fallu amener de la jeunesse à la tête de l’association pour insuffler une nouvelle dynamique dans le centre-ville wavrien. L’ACW a opté pour une stratégie quelque peu différente. Car Bernadette Pierre sera entourée de Stéphanie Ghenne, présidente sortante et désignée vice-présidente pour assurer la transition, et de Laurence Bouserez, jeune commerçante propriétaire d’OOAK et qui vient tout juste d’inaugurer une seconde boutique.