Le Concerto à 5 euros de Rebecq vous dit à l'année prochaine © DR Brabant wallon J.Br.

Cette édition 2020 est annulée à cause des mesures imposées pour lutter contre la propagation du Coronavirus.





Mauvaise nouvelle pour les amoureux de musique de Rebecq et des alentours. De retour à ses racines rebecquoises, le Concerto à 5 euros doit malheureusement se résoudre à annuler cette édition 2020 qui devait se tenir le 27 juin prochain. "L'équipe organisatrice a pu s'entretenir avec les autorités communales et nous évoquions l'idée de ne pas vous proposer cette édition", expliquent les organisateurs sur les réseaux sociaux.



Et malheureusement, la décision est tombée il y a quelques jours et comme on pouvait s'en douter, ce ne sera pas pour ce mois de juin. "La santé de tous est importante. A ce jour, personne ne peut dire comment tout cela va évoluer et nous sommes tous témoins des pertes humaines et des soucis de santé que ce virus occasionne. Nous n'aurions pas voulu courir de risques." De plus, les organisateurs ne voulaient pas demander des fonds à des commerçants, sponsors, qui subissent eux aussi la crise de plein fouet. "La mise en oeuvre de ce Concerto à 5 euros n'est possible que grâce au soutien financier de nos partenaires de toujours: commerçants et entreprises de l’entité, que nous remercions encore. Ainsi que la commune de Rebecq et la province du Brabant wallon. Il eut été indécent de formuler des demandes d'aides financières au vu de la situation de chacun aujourd'hui."



Une décision difficile à prendre mais pleine de bon sens. Mais attention, ce n'est que partie remise. Les organisateurs entendent bien être de retour l'année prochaine. "Nos pensées vont vers toutes les personnes impactées directement ou indirectement par la suppression de tout événement musical, théâtral, culturel. A toutes les personnes avec qui nous collaborons depuis des années déjà. A vous tous, courage, tenez bon. Avec eux, nous vous avions concocté une soirée très festive mais ce n'est que partie remise, et peut-être, pouvons-nous déjà vous fixer rendez-vous au 26 juin 2021, pourquoi pas?"



Le rendez-vous est d'ores et déjà pris du côté de Rebecq.