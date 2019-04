Geoffroy a aussi perdu un enfant dans un accident de la route en 2012.





Le conducteur de la BMW impliquée dans l'accident de vendredi au carrefour Hittelet à Jemeppe-sur-Sambre - qui a coûté la vie à un Nivellois - dément les informations du parquet de Namur. Celui-ci affirmait que le conducteur de la berline était en état d'ébriété au moment des faits. "Je n'étais pas ivre mort, se défend Geoffroy. J'avais bu quatre ou cinq bières sur le temps de midi et l'accident s'est produit à 16h30. La BMW Série 7 que je conduisais est totalement sinistrée et la moto a été coupée en trois... Le motard ne devait pas rouler à du 50 km/h. Je ne l'ai pas du tout vu arriver. Il y avait beaucoup de soleil, j'ai probablement été ébloui. Et puis la visibilité n'est pas bonne à ce carrefour, il y a beaucoup de voitures qui se croisent n'importe comment."

Des témoins affirmaient qu'ils avaient vu le conducteur tenter de fuir. Là aussi, Geoffroy dément fermement. "Après l'impact, j'ai avancé de 40 mètres pour ne pas gêner la trafic", poursuit-il.

Une lettre aux enfants orphelins

Cinq jours après les faits, le Jemeppois de 41 ans reste choqué. C'est que l'accident a coûté la vie à un père de famille, Vincent Fialdini (44 ans), qui laisse deux enfants orphelins : sa fille Kelcey (15 ans), assise à l'arrière de la moto et blessée lors de l'accident et Weverly (18 ans). "Je suis tout perdu avec ça, je panique pour la suite. Je suis dans tous mes états. Je suis triste, je vais écrire une lettre aux enfants. J'ai moi-même perdu mon fils de 3 ans et demi dans un accident de voiture en 2012. Mon ex-femme était au volant. J'ai pleuré lorsque j'ai appris que sa fille avait survécu. Quel soulagement !"