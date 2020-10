Pour la toute première fois, le conseil communal de Lasne se déroulera de manière virtuelle.

Prévue initialement ce mardi soir, la séance a été annulée et postposée dans la foulée par mesure de précaution.

L’ensemble des conseillers lasnois donnent dès lors rendez-vous aux citoyens sur le web le 28 octobre prochain à 19 h 30. Un lien vers la séance virtuelle sera communiqué prochainement via la page Facebook et le site web communal.

" Le taux de contamination au Covid-19 est beaucoup trop grand à l’heure actuelle. On ne se voyait donc pas prendre de risque en l’organisant en présentie l, explique Laurence Rotthier, la bourgmestre. On a préféré reporter la séance à la semaine prochaine pour que tout soit fin prêt d’un point de vue technique."

Précisons qu’un nouveau décret wallon autorise ces séances du conseil ou du collège communal virtuelles jusqu’au 31 mars 2021.

"C’est la solution qui nous semblait la plus propice au vu de la situation actuelle, continue Laurence Rotthier. Le centre sportif a repris ses activités, et continuer à se réunir au sein de l’école communale d’Ohain ne nous semblait pas indiqué. Mais on ne veut pas prendre le risque d’y apporter le virus. Sans oublier que le conseil communal compte quelques membres d’un certain âge."

Toujours par mesure de précaution, signalons que l’administration communale lasnoise n’est désormais plus accessible que sur rendez-vous.

Les contacts par mail et téléphone sont à privilégier pour toute démarche administrative. Une mesure destinée à préserver le personnel communal.