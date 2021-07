Jeunes, élus et acteurs pour la bonne cause

L’année a été très particulière pour les jeunes élus au conseil communal des enfants de Genappe. L’interdiction de rassemblement leur a imposé de travailler ensemble en visioconférence mais ils se sont remarquablement bien adaptés et la motivation n’a pas faibli, bien au contraire. Ils avaient choisi de placer leur année sous le thème de la lutte contre le harcèlement et ont pu mener à bien leur projet.

Qui était pourtant très ambitieux puisqu’il s’agissait de concevoir, tourner et rendre publiques des capsules vidéos pour faire passer leur message auprès des jeunes de leur âge. Le résultat doit être mis en ligne depuis ce vendredi, sur la chaine You Tube de l’AMO Tempo qui a encadré le travail, et sera sans doute largement relayé au niveau de la Ville de Genappe.

Il est vrai que le résultat est bluffant. Quatre capsules, dont les enfants ont imaginé jusqu’au titre, ont été réalisées avec du matériel professionnel. On y raconte par exemple l’histoire d’un garçon rejeté par sa classe à coups de blagues pénibles, d’un autre qui se sent obligé de filer ses chaussures de gym à une personnalité plus forte de la classe et encaisse les punitions sans broncher, ou encore de Lilly, harcelée non seulement à l’école mais aussi une fois rentrée chez elle, avec un flot de SMS dénigrants.

"C’est bizarre de se voir sur l’écran, confiait Lilly, lors de la première vision de la capsule où elle joue le rôle principal. En tournant, je rigolais, c’était difficile de faire semblant de pleurer. Mais maintenant, en voyant la scène, je ressens les émotions du personnage, qui est très triste."

Il est vrai que la réalisation est très efficace. Juste avant le confinement, les élus en herbe avaient assisté à une séance d’information sur le harcèlement, avec le pool Jeunesse de la police Nivelles-Genappe. Ils ont manifestement bien compris la problématique, et l’ont décortiquée pour faire passer des messages forts.

"Ils ont été fantastiques, salue l’échevine Stéphanie Bury. L’idée est de diffuser ces capsules dans les écoles de Genappe, dans les autres écoles aussi, et auprès des partenaires. On les enverra aussi à la police, qui pourra peut-être s’en servir pour ses séances d’information."