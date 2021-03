Une nouvelle fois, la mobilité dans le “goulot” des ruines de l’abbaye de Villers a eu les honneurs du débat, lundi après-midi en commission au parlement wallon. On se souviendra qu’il y a peu, André Antoine (CDH) avait questionné la ministre en charge du patrimoine et du tourisme, Valérie De Bue, sur le “contournement” évoqué par Philippe Henry comme une des pistes de solution pour fluidifier la circulation sur place et préserver les arcades en cours de restauration.

La Nivelloise avait été directe, répondant ne pas comprendre qu’on évoque cette option. Lundi, c’est à Philippe Henry directement que le député régional brabançon wallon a posé la question. C’est qu’il y a eu quelques réunions depuis, notamment avec les autorités locales et avec le cabinet de la ministre De Bue.