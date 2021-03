La procédure d'expropriation a été plus longue que prévu. Mais n’y aura normalement pas de retard par rapport au calendrier initial.

Le bourgmestre de Tubize s’est ému dans nos colonnes ce jeudi du “report” du début des travaux du contournement nord à 2023. Cette échéance arrive trop tard, estime le maïeur, alors que seront déjà sortis de terre le quartier des Confluents, avec ses 6 000 nouveaux habitants sur le site des anciennes forges de Clabecq, et son centre commercial qui doit attirer 1,7 million de chalands par an. L’Union belge de football doit aussi s’installer prochainement au centre national de Tubize, ce qui drainera du trafic supplémentaire. Sans parler de la mobilité déjà très compliquée dans le centre-ville.

Michel Januth espérait dès lors un début des travaux dans le courant de l’année 2021 pour une fin de chantier en 2023. Mais c’était un peu optimiste : le permis n’a été octroyé qu’en octobre dernier et il faudra encore plusieurs mois de procédure d’expropriation et de marché public européen avant de pouvoir donner les premiers coups de pelle. “Les travaux devraient débuter au printemps 2023 et se terminer à l’automne 2025”, assure Jean-Marc Jadot, directeur ff de la direction des routes du Brabant wallon. “Ça ne changera rien par rapport au calendrier initial.”