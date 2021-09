Ce lundi a eu lieu le dernier conseil communal de l’été à Braine-l’Alleud. À son ordre du jour, la fameuse question du contournement ouest et le vote pour l’ouverture de voirie et la modification partielle des voiries existantes entre la chaussée de Tubize et le centre-ville. Godelieve Boulert (Ecolo) a rappelé sa position contre le projet, notamment à cause de la destruction de la biodiversité. " Si vous voulez vraiment régler la circulation, faites enfin des aménagements autour des écoles et des ronds-points où la circulation est pénible depuis au moins 20 ans ", explique-t-elle.

La parole est ensuite passée à Olivier Vanham (Intérêts Brainois), qui a exposé les cinq éléments pour lesquels son groupe vote contre. Selon lui, la nouvelle voirie multimodale ne fera que déplacer les problèmes. "Cette voirie ne parviendra pas à elle seule à désaturer le carrefour. La circulation se déplacera sur la rue de la Goette, la rue de la Chinerie, la chaussée d’Ophain, l’avenue Léon Jourez…" explique-t-il. Selon lui, s’il reste des points noirs dans le projet, la nouvelle voirie n’a pas d’intérêt. Il pointe également le bilan carbone seulement réparti ailleurs, la "mise au frigo" du parc d’activités économiques, et l’argument du cheminement piéton-cycliste prévu sur les côtés de la route alors que ce chemin est déjà emprunté par les cyclistes. À propos des impacts sur le centre-ville, il ajoute : "Il y a une absence d’évaluation de la répartition du trafic qui descend vers la voirie. On n’a aucune vue de la façon dont le trafic va se répartir entre ces deux axes, ce qui pose question dans le contexte du futur projet immobilier Bellecour situé sur l’axe remontant du trafic", ajoute-t-il. Il conclut son intervention en décrivant le projet du contournement ouest comme vidé de ses premières promesses.

Vincent Scourneau estime que le contournement ouest, en plus de développer la mobilité, servira à relier plus rapidement le flanc ouest à l’hôpital et aux services d’urgence. "Il pourra sauver des vies."

Pour rappel, le projet du contournement a été choisi pour être subventionné par le fonds européen Feder, mais pour en bénéficier sa construction doit respecter l’échéance de 2023. "La subvention est de 7 millions ! Dans tous les cas, on a la ferme intention de continuer le projet avec ou sans subvention !"