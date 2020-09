Il y a deux semaines, les autorités communales et le comité organisateur s’étaient laissé le temps de la réflexion, en espérant aussi une amélioration de la situation sanitaire et un assouplissement des règles concernant les rassemblements. Las, il a fallu se rendre à l’évidence ce jeudi lors d’une nouvelle réunion de la cellule communale de sécurité: le Tour Sainte-Gertrude 2020 est officiellement annulé.

Le sort de la rentrée solennelle de l’après-midi, avec son grand cortège historique et les spectateurs sur les trottoirs tout au long du parcours, avait déjà été scellé: trop risqué au niveau sanitaire. Mais il restait un petit espoir pour la procession du matin, qui fait le tour de la ville en passant dans les chemins de campagne.

Sauf que d’après le protocole en vigueur aujourd’hui, ce type de procession « active » nécessite une scission en groupes de 50 personnes, avec chaque fois un accompagnateur. Sachant que le Tour si cher aux Aclots rassemble 2.000, 3.000 et jusqu’à 5.000 personnes les meilleures années, cela faisait de 40 à 100 groupes à gérer. Sachant que comité organisateur compte une trentaine de personnes, ce n’était pas très réaliste.

« On a pris la décision d’annuler, la mort dans l’âme mais en accord avec le Comité qui se rend bien compte lui aussi que ce n’est pas gérable, confirme l’échevin des fêtes et du folklore, Benoit Giroul. Certains remettent en cause les règles imposées par le Fédéral. Moi, je ne suis pas scientifique, je ne fais pas partie du CNS… Notre rôle est d’ appliquer les mesures qui sont recommandées compte tenu de la situation sanitaire. »

Pour malgré tout marquer l’attachement des Aclots à leur procession séculaire, les organisateurs et la Ville suggèrent aux Nivellois de pavoiser leur façade le 4 octobre avec les drapeaux bleu blanc rouge du Tour Sainte-Gertrude. Ils sont en vente à l’Office du tourisme, 48 rue de Saintes, ou à la Conciergerie, au 6 de la rue du Pont Gotissart.

V. F.