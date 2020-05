La Hulpe La commune a réussi à évaluer l’impact financier actuel de la crise.

La totalité des communes - et des structures en général - devront s’y atteler tôt ou tard. Mais le travail s’annonce compliqué et demandera surtout d’être mis à jour, au fur et à mesure de l’évolution de la situation. Mais à La Hulpe, on a déjà réussi à mettre des chiffres sur l’impact financier local de la crise du coronavirus. Et comme on peut s’en douter, le bilan est assez lourd pour les finances communales. "On estime le coût actuel de la crise du coronavirus à environ 250 000 euros , expl ique Christophe Dister, le bourgmestre. Un bilan qui prend en compte la réduction des recettes communales ainsi que l’augmentation des dépenses. "

Les recettes liées aux taxes de séjour, aux différentes crèches communales, aux titres-service, aux zones bleues et autres diminueront fortement pour l’exercice 2020, alors que des dépenses urgentes (masques, protections diverses) ont dû être ajoutées aux dépenses. Seul point positif pour le budget : les dépenses relatives aux festivités ont pu être annulées.

"L’objectif de cette évaluation financière, c’est de nous permettre de digérer cette crise , c ontinue le bourgmestre. Pour permettre la relance économique de la commune. Et pouvoir quantifier les aides que l’on pourrait encore fournir dans le futur, ainsi que leur importance. "

Pour compenser ses pertes/manques à gagner, la commune envisage deux solutions. Réduire des dépenses d’un côté et compter sur des aides venant d’un autre niveau de pouvoir. Une importante modification budgétaire est d’ailleurs à l’ordre du jour du prochain conseil communal qui s’annonce virtuel et ouvert au public.

Gérald VBG