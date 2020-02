Et s’il y avait moins de monde sur le parcours que lorsque le temps est plus favorable, le public qui a bravé les éléments n’était pas déçu. Il pleuvait plus d’oranges et de bonbons sur le parcours des Bossus du Ramipont et des Mam’zelles que de gouttes d’eau.

Et s’il faut parler de déluge, c’est sans doute de déluge de couleurs et de convivialité. A Villers, les groupes sont locaux, ceux qui regardent connaissent ceux qui défilent, tout le monde danse et chahute à grands renforts de confettis au passage des groupes.

Evidemment, les confettis mouillés collés dans les doublures et les capuches des vestes, sur les chaussures, dans les sacs des dames et sur les déguisements des enfants, ça risque de prolonger les joies du carnaval quelques jours à la maison…