Les infirmières à domicile dénoncent leurs conditions de travail. "Comment suivre le protocole et éviter la contagion sans matériel ?"

C’est un véritable cri de détresse que lance Marie-Claire, une Ottintoise, infirmière à domicile… "Notre métier n’est vraiment pas facile. Il est très physique, nos horaires sont exigeants, et nous ne sommes pas toujours très bien considérées."

Et la situation actuelle n’arrange rien, bien au contraire ! "Tout le monde s’attendait à avoir une épidémie de coronavirus. Les infirmières à domicile sont en première ligne. Nous touchons le patient et passons parfois plus d’une heure en sa présence. Nous n’avons reçu aucune instruction."

Ce n’est que le 13 mars que les fédérations infirmières ont envoyé des consignes. "Il y a pénurie de masques et de gel hydroalcoolique depuis plusieurs semaines. La cargaison de masques ? Ils seront distribués par province, puis par commune, mais ils seront réservés aux médecins qui consultent… par téléphone et aux dentistes…"

Une collègue de Marie-Claire a commencé à coudre des masques en tissu. "Nous sommes une équipe de six infirmières. Le masque étant valable deux heures, il nous en faut minimum quatre par jour. Nous sommes six dans l’équipe, cela lui fait 24 masques à coudre…"

Mais ce qui préoccupe le plus Marie-Claire, c’est le flou de la situation. "Nous avons peu ou pas de consignes, on doit se débrouiller pour avoir des réponses à nos questions, et encore... parfois nous restons dans le doute."

Pour elle, comme pour ses collègues, les infirmières à domicile sont un peu oubliées. "Nous n’avons droit à aucun matériel et aucun ‘passe-droit’ afin de nous fournir pour le minimum requis. Nous sommes en contact avec environ 15 personnes à risque par jour, ces gens sont inquiets. Et même si nous faisons notre maximum pour les rassurer, nous ne sommes pas moins inquiets qu’eux…"

Qu’arrivera-t-il si une infirmière à domicile dans l’équipe est touchée ? "L’arrêt de travail est préconisé mais on n’a pas de cordon de sécurité derrière nous, donc ça signifie l’arrêt des soins. Mais c’est impossible pour certains patients, qui sont réellement dans le besoin d’avoir des soins quotidiens, ne serait-ce que pour savoir sortir de leur lit. Mais si on vient avec un des symptômes existants, nous avons le risque de contaminer nos patients. De plus, nous n’avons personne pour nous remplacer ! Plus d’infirmières, plus de soins ! Ainsi que plus d’argent pour que nous puissions payer nos obligations mensuelles…"

Hormis prier pour ne rien contracter, les infirmières à domicile ne peuvent pas faire grand-chose. "Déjà que l’on doit se protéger avec de vieux tissus à défaut de matériel… Nous avons des cas suspects de Covid dans notre patientèle ; à l’hôpital ils seraient dans des chambres isolées, il y aurait des tenues complètes pour les côtoyer... Ici rien. L’urgence sanitaire est sur tous les fronts, pas qu’à l’hôpital. Comment suivre le protocole et éviter la contagion sans matériel ?"