Tout le monde connaît Barbara Mertens. Connue des auditeurs de Bel RTL, où elle est rédactrice en chef, elle est aussi très engagée dans la cause du Télévie, elle qui est par ailleurs la présidente de la section tubizienne. Il faut dire qu’il y a quelques années elle a malheureusement été touchée par un cancer et qu’elle lutte encore et toujours actuellement.

Un cancer qui a chamboulé son quotidien, au chevet d’autres malades. Alors, quand elle voit certaines personnes n’en avoir que faire des règles sanitaires pour lutter contre le Covid-19, son sang ne fait qu’un tour et elle n’hésite à le faire savoir sur les réseaux sociaux. "Je viens de passer quatre jours à l’hôpital, dont 36 heures en soins intensifs pour hyponatrémie, explique-t-elle. Le taux de sodium dans le sang tombé trop bas devait remonter très lentement et sous surveillance étroite. Un effet secondaire d’un nouveau traitement de chimio."