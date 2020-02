Le président des Habitations sociales du Roman Païs dévoile des photos d’intervention.

Sur les réseaux sociaux, il n’est pas rare que l’un ou l’autre internaute fustige l’action des sociétés de logements publics : elles ne seraient pas assez promptes à réparer des soucis chez les locataires, n’offriraient pas de solution à des personnes qui n’en peuvent plus d’attendre sur une liste alors qu’il y a des logements vides, etc.

Ce week-end, Pierre Huart, qui préside la Société des habitations sociales du Roman Païs, a décidé de dévoiler quelques photos prises lors de l’intervention des services de la société chez un locataire occupant un des logements situés sur le territoire de Nivelles.

"Voilà ce à quoi nous sommes confrontés", explique Pierre Huart, pour montrer à quoi certaines équipes doivent s’atteler : appartement encombré de déchets, WC complètement bouché, baignoire dont l’état pourrait laisser penser qu’elle a servi de toilettes quand la cuvette des WC a été saturée, sol dont on aurait bien du mal à définir la couleur originelle…

Le maïeur aclot ne s’en prend pas spécialement à l’occupant des lieux : des personnes peuvent perdre complètement pied dans la vie, et la réaction première des HSRP dans ce cas de figure est d’ailleurs de mettre en place un encadrement social.

Un voire deux cas par mois

Les frais de nettoyage et de remise en état seront évidemment mis à charge du responsable et, d’après Pierre Huart, si ce genre de situation n’est pas habituelle, on peut tout de même parler d’un ou deux cas par mois, dans un parc comprenant au total plus de 3 150 logements. Ce qui occasionne des soucis pour la société mais aussi pour les voisins, qui sont d’ailleurs souvent ceux qui donnent l’alerte.

"Nous sommes souvent critiqués mais on ne voit pas le travail qui est réalisé, prolonge Pierre Huart. Les gens ne comprennent pas toujours que le patrimoine loué n’est pas entretenu en bon père de famille, que les remises en état prennent du temps et provoquent certains vides locatifs. Ni qu’en gérant plus de 3 000 maisons ou appartements, nous travaillons via de grands plans, par exemple pour les rénovations de toiture ou de châssis : ce sont des dizaines, voire des centaines de logements qui sont concernés."